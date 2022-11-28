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Чемпионат Украины
28 ноября 2022, 18:41 |
128
0

Утверждены дата и место проведения финала женского Кубка Украины

Трофей разыграют «Ворскла» и «Колос»

28 ноября 2022, 18:41 |
128
0
Утверждены дата и место проведения финала женского Кубка Украины
ФК Колос Ковалевка

Финальная игра розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 между полтавской «Ворсклой» и «Колосом» из Ковалевки состоится 2 декабря на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Как известно, в полуфинале турнира «Ворскла» в дополнительное время со счетом 3:1 обыграла «Кривбасс» из Кривого Рога, а «Колос» смог одолеть «Ладомир» из Владимира, забив единственный гол в экстра-тайме.

Финалисты Кубка уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В матче 3-го тура «Ворскла» на выезде обыграла «Колос» со счетом 2:0.

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Кубок Украины по футболу среди женщин Ворскла Полтава Колос Ковалевка
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Источник Украинская ассоциация футбола
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