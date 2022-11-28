Утверждены дата и место проведения финала женского Кубка Украины

Финальная игра розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 между полтавской «Ворсклой» и «Колосом» из Ковалевки состоится 2 декабря на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Начало – в 11:00 по киевскому времени.

Как известно, в полуфинале турнира «Ворскла» в дополнительное время со счетом 3:1 обыграла «Кривбасс» из Кривого Рога, а «Колос» смог одолеть «Ладомир» из Владимира, забив единственный гол в экстра-тайме.

Финалисты Кубка уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В матче 3-го тура «Ворскла» на выезде обыграла «Колос» со счетом 2:0.