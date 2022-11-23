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Чемпионат Украины
23 ноября 2022, 11:39 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:43
252
0

Спустя 366 дней. В Полтаве состоялся первый официальный матч 2022 года

Стал известен первый финалист Кубка Украины среди женских команд

23 ноября 2022, 11:39 | Обновлено 23 ноября 2022, 11:43
252
0
Спустя 366 дней. В Полтаве состоялся первый официальный матч 2022 года
ФК Ворскла Полтава

Во вторник, 22 ноября, в Полтаве в матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд отношения выяснили «Ворскла» и «Кривбасс» из Кривого Рога.

В последний раз до этого центральный стадион Полтавы принимал официальные футбольные матчи более года тому назад – 21 ноября 2021 года мужская «Ворскла» в матче УПЛ добилась победы со счетом 5:1. А далее было зимнее межсезонье и 24 февраля…

Поединок женский команд «Ворсклы» и «Кривбасса» завершился со счетом 3:1 в пользу полтавчанок. Итогового перевеса они добились лишь в компенсированное время.

Выиграв, «Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, где сыграет с победителем второго полуфинала «Ладомир» – «Колос» Ковалевка.

Кубок Украины среди женских команд. 1/2 финала

«Ворскла» – «Кривбасс» – 3:1

Голы: Кравчук, 61, 107, Подольская, 102 пенальти – Сонкенг, 87.

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Источник Sport.ua
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