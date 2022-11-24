Определился второй финалист Кубка Украины среди женских команд

В среду, 23 ноября, состоялся полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд. Отношения в нем выяснили владимирский «Ладомир» и «Колос» из Ковалевки.

Исход матча решился только в дополнительное время. Основные 90 минут игры завершились вничью 0:0. Развязка в выяснении отнощений между командами наступила на 99-й минуте, когда голом отметилась Ирина Майбородина из «Колоса». 1:0.

Напомним, днем ранее, 22-го числа, первую путевку в финал Кубка Украины завоевала команда «Ворскла» из Полтавы. Решающая встреча розыгрыша состоится 30 ноября.

Кубок Украины среди женских команд. 1/2 финал

Ладомир – Колос Ковалевка – 0:1

Гол: Майбородина, 99.

На 61-й минуте Воронина (Колос) не забила пенальти.