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24 ноября 2022, 09:01 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:29
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Определился второй финалист Кубка Украины среди женских команд

Вторую путевку в финал разыграли «Ладомир» и «Колос»

24 ноября 2022, 09:01 | Обновлено 24 ноября 2022, 09:29
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0
Определился второй финалист Кубка Украины среди женских команд
ФК Колос Ковалевка

В среду, 23 ноября, состоялся полуфинальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женских команд. Отношения в нем выяснили владимирский «Ладомир» и «Колос» из Ковалевки.

Исход матча решился только в дополнительное время. Основные 90 минут игры завершились вничью 0:0. Развязка в выяснении отнощений между командами наступила на 99-й минуте, когда голом отметилась Ирина Майбородина из «Колоса». 1:0.

Напомним, днем ранее, 22-го числа, первую путевку в финал Кубка Украины завоевала команда «Ворскла» из Полтавы. Решающая встреча розыгрыша состоится 30 ноября.

Кубок Украины среди женских команд. 1/2 финал

Ладомир – Колос Ковалевка – 0:1

Гол: Майбородина, 99.

На 61-й минуте Воронина (Колос) не забила пенальти.

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Источник Sport.ua
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