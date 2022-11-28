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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 08:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 08:10
830
0

ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»

Войцех Щенсны поддержал Украину

28 ноября 2022, 08:05 | Обновлено 28 ноября 2022, 08:10
830
0
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Instagram. Войцех Щенсны

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны в интервью после матча ЧМ-2022 с Саудовской Аравией поддержал Украину.

Когда вопросы у журналистов исчерпались, поляк в качестве слов прощания произнес: «Слава Україні!».

Отметим, что матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе С между сборными Польши и Саудовской Аравии завершился со счетом 2:0 в пользу поляков.

К слову, сразу после начала войны, которую россия развязала против Украины, Щенсны четко продемонстрировал свою позицию.

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