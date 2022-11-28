ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны в интервью после матча ЧМ-2022 с Саудовской Аравией поддержал Украину.

Когда вопросы у журналистов исчерпались, поляк в качестве слов прощания произнес: «Слава Україні!».

Отметим, что матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе С между сборными Польши и Саудовской Аравии завершился со счетом 2:0 в пользу поляков.

К слову, сразу после начала войны, которую россия развязала против Украины, Щенсны четко продемонстрировал свою позицию.