Войцех ЩЕНСНЫ: «Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира»

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны подтвердил правильность решения бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России:
«Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно.
Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это».
Ранее Щенсны уже резко осудил агрессию России.
Источник — Calciomercato
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