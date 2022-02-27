Войцех ЩЕНСНЫ: «Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира»

Голкипер сборной Польши надеется на смелость ФИФА

  • 27.02.2022 11:51
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Войцех ЩЕНСНЫ: «Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны подтвердил правильность решения бойкотировать матч отбора на ЧМ-2022 против России:

«Я уже решил, что не буду играть с Россией, и рад, что товарищи по команде сделали такой же выбор. Если нам засчитают техническое поражение, то мы встретим это решение с высоко поднятыми головами, понимая, что поступили правильно.

Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости на это».

Ранее Щенсны уже резко осудил агрессию России.

Источник — Calciomercato

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