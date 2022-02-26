Сборная Польши отказалась играть в отборе на ЧМ-2022 с Россией

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша заявил о том, что национальная сборная не будет играть матч против России в отборе на ЧМ-2022:

«Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России.

Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА».

Ранее Польша, Чехия и Швеция уже призывали ФИФА к санкциям против России.