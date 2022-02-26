Сборная Польши отказалась играть в отборе на ЧМ-2022 с Россией

К бойкоту могут присоединиться Швеция и Чехии

  • 26.02.2022 11:50
  • 2167 просмотров
  • 2 комментария
Сборная Польши отказалась играть в отборе на ЧМ-2022 с Россией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Польского футбольного союза Чезари Кулеша заявил о том, что национальная сборная не будет играть матч против России в отборе на ЧМ-2022:

«Конец словам, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России.

Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию до ФИФА».

Ранее Польша, Чехия и Швеция уже призывали ФИФА к санкциям против России.

Источник — Twitter

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    GloryUkraine, 26.02.2022 11:53
    +8
    Респект.
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    online
    fedd1979, 26.02.2022 12:28
    +4
    Браво! Отож - ініціатива має йти з низів: якщо УЄФА (і ФІФА) не хоче дискваліфікувати покидьків, то весь нормальний світ має відмовитися з ними грати. Все
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