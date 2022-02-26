Войцех ЩЕНСНЫ: «Не могу смотреть на страдания украинцев»

Вратарь сборной Польши поддержал бойкот матча с Россией

  • 26.02.2022 14:38
  • 1277 просмотров
  • 1 комментарий
Войцех ЩЕНСНЫ: «Не могу смотреть на страдания украинцев»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны поддержал бойкот матча отбора на ЧМ-2022 против России:

«Моя жена родилась в Украине, в жилах моего сына течет украинская кровь. Часть моей семьи до сих пор живет в Украине. Украинцы – фантастические люди, я не могу смотреть на их страдания, когда Путин объявил войну всем европейским ценностям.

Совесть не позволит мне слушать гимн этой страны, я отказываюсь играть с представляющими ценности и принципы России. Лучше я прекращу занятия спортом, чем пойду на уступки».

Источник — Instagram

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lulinnha, 26.02.2022 15:06
    +4
    Спасибо за настоящий взгляд разумного человека. У которого есть чувство сострадания.
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