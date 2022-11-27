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Бельгия
27 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 27 ноября 2022, 22:48
2041
3

В Брюсселе начались массовые беспорядки после поражения Бельгии от Марокко

Десятки участников беспорядков переворачивали и поджигали автомобили

27 ноября 2022, 22:39 | Обновлено 27 ноября 2022, 22:48
2041
3
В Брюсселе начались массовые беспорядки после поражения Бельгии от Марокко
AP Photo

Беспорядки вспыхнули в нескольких бельгийских и голландских городах после досадной поражения Бельгии от Марокко со счетом 0:2 на чемпионате мира 2022.

Полиция задержала около десятка человек. Были применены водометы и слезоточивый газ для разгона толпы в Брюсселе.

Десятки участников беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, поджигали электросамокаты и забрасывали автомобили кирпичами. Полиция прибыла после того, как один человек получил травмы лица, сообщила пресс-секретарь полиции Брюсселя Ильза Ван де Кире.

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал людей держаться подальше от центра города и заявил, что власти делают все возможное, чтобы поддерживать порядок на улицах. Даже движение метро и трамваев пришлось остановить по распоряжению полиции.

«Это не фанаты, это бунтовщики. Марокканские фанаты собрались, чтобы отпраздновать», – сказал Клоуз. Были также беспорядки в городах Антверпен и Льеж.

«Грустно видеть, как некоторые люди злоупотребляют ситуацией и выходят из-под контроля», – сказала министр внутренних дел Аннелис Верлинден.

Полиция соседних Нидерландов сообщила, что в портовом городе Роттердам вспыхнуло насилие, когда офицеры по охране общественного порядка пытались разогнать группу из 500 футбольных болельщиков, которые забросали полицию фейерверками и стеклом. СМИ сообщают о беспорядках в столице Амстердаме и Гааге.

Победа Марокко над Бельгией (2:0) стала большим разочарованием на чемпионате мира и была с энтузиазмом отмечена фанатами, марокканскими иммигрантами, во многих бельгийских и голландских городах.

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Источник AP News
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Комментарии 3
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rrkalina
Аха-ха.Заголовок неправильный.Беспорядки не после поражения Бельгии,а после победы Марокко.Местные марокканцы празднуют.А дикари иначе не умеют.
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+2
Dar Veter
Как обычно - десятки гопоты, а проблем на всю страну.
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0
Алекс Морган
Пля, да вони фанатів мароканських не можуть розігнати! Путін точно за пару тижнів до Ла-Манша дійшов би
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0
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