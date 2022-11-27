ВИДЕО. Снова со штрафного. Сборная Марокко все же забила Бельгии

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Бельгии и Марокко.

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На 73-й минуте встречи полузащитник «Сампдории» Абдельхамид Сабири открыл счет в матче ударом со штафного.

Марокканцы в похожей манере забили и в первом тайме, но тогда VAR отменил гол из-за офсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine