Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Снова со штрафного. Сборная Марокко все же забила Бельгии
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:53
695
0

ВИДЕО. Снова со штрафного. Сборная Марокко все же забила Бельгии

Абдельхамид Сабири открыл счет в матче

27 ноября 2022, 16:40 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:53
695
0
ВИДЕО. Снова со штрафного. Сборная Марокко все же забила Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдельхамид Сабири

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Бельгии и Марокко.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте встречи полузащитник «Сампдории» Абдельхамид Сабири открыл счет в матче ударом со штафного.

Марокканцы в похожей манере забили и в первом тайме, но тогда VAR отменил гол из-за офсайда.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Собрались и добили. Марокко сенсационно одолел Бельгию
Сушите весла. Сборная Марокко забила второй гол бельгии
Друзья россии. ФИФА возбудила дело против Сербии
сборная Марокко по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор Бельгия - Марокко Абдельхамид Сабири
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
Футбол | 26 ноября 2022, 22:32 1
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом
ВИДЕО. Очень важный гол. Месси забил Мексике дальним ударом

На 64-й минуте Аргентина вышла вперед в матче 2-го тура ЧМ

Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Футбол | 26 ноября 2022, 17:03 36
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022
Левандовски и Щенсны принесли Польше первую победу на ЧМ-2022

Поляки справились с сенсационным соперником

Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Футбол | 27.11.2022, 13:58
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Шахтер существенно снизил запросную стоимость Мудрика
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Футбол | 26.11.2022, 22:57
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
Фактор Месси. Сборная Аргентины дожала Мексику во втором тайме
ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
Футбол | 27.11.2022, 13:53
ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
Футболистам Саудовской Аравии подарили машины за победу над Аргентиной
25.11.2022, 17:21 6
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
27.11.2022, 12:00
Биатлон
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
Диллиан Уайт с трудом по очкам выиграл у Франклина. И будет биться с Джошуа
27.11.2022, 01:23 7
Бокс
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 47
Война
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
Команда ноль-ноль. Сборная Англии установила на ЧМ крайне интересный рекорд
26.11.2022, 04:57
Футбол
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
26.11.2022, 22:19 6
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
27.11.2022, 10:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности