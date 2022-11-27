Чемпионат мира27 ноября 2022, 16:07 |
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ФОТО. VAR отменил гол Марокко в ворота сборной Бельгии
В конце первого тайма счет мог быть открыт
27 ноября 2022, 16:07 |
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В воскресенье, 27 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Бельгии и Марокко.
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В компенсированное время к первому тайму сборная Марокко забила гол со штрафного удара, который исполнял Хаким Зиеш. Но главный арбитр матча после подсказки арбитра VAR отменил взятие ворот.
Судя по всему, арбитры посчитали, что игрок сборной Марокко был в активном положении вне игры и помешал Тибо Куртуа, хотя и не коснулся к мячу.
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