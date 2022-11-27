ФОТО. VAR отменил гол Марокко в ворота сборной Бельгии

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречаются национальные сборные Бельгии и Марокко.

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В компенсированное время к первому тайму сборная Марокко забила гол со штрафного удара, который исполнял Хаким Зиеш. Но главный арбитр матча после подсказки арбитра VAR отменил взятие ворот.

Судя по всему, арбитры посчитали, что игрок сборной Марокко был в активном положении вне игры и помешал Тибо Куртуа, хотя и не коснулся к мячу.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine