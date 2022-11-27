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27 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:56
448
1

Аль-Айн Реброва потерпел обидное поражение на сборах. Ярмоленко провалился

Клуб из ОАЭ проиграл «Аль-Таавуну»

27 ноября 2022, 16:38 | Обновлено 27 ноября 2022, 16:56
448
1
Аль-Айн Реброва потерпел обидное поражение на сборах. Ярмоленко провалился
Instagram. Андрей Ярмоленко

В пятницу, 25 ноября, футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Айн», которым руководит украинский тренер Сергей Ребров, проиграл в товарищеском матче клубу из Саудовской Аравии «Аль-Таавун».

Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу саудовцев. Единственный гол в составе команды Реброва забил аргентинский полузащитник Маттиас Блазиус, однако к тому времени «Аль-Айн» уже уступал со счетом 0:2 после двух пропущенных мячей в первом тайме.

Также в этом поединке принял участие и украинский 30-летний вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на поле с первых минут игры.

Отметим, что первую часть сезона «Аль-Айн закончил» на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков после десяти сыгранных матчей. Во всех этих играх принял участие и Ярмоленко, который отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.

От лидера чемпионата Аль-Ахли команда украинского тренера отстает на пять очков.

Этот товарищеский матч «Аль-Айн» провел как подготовку ко второй части сезона.

Первый официальный матч во второй половине сезона у Аль-Айна запланирован уже на 19 декабря против клуба Бани Яс в рамках чемпионата ОАЭ.

Товарищеский матч. 27 ноября

«Аль-Айн» – «Аль-Таавун» – 1:2

Ранее стало известно, что УАФ может предлодить Реброву контракт на 7 лет в сборной Украины.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
Ярмоленко пригласили не для голов, а чтобы он развлекал анекдотами Реброва долгими зимними вечерами в ОАЭ
сидят они, травят байки, и подсчитывают как миллионы от шейхов капают
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