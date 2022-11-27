Аль-Айн Реброва потерпел обидное поражение на сборах. Ярмоленко провалился
Клуб из ОАЭ проиграл «Аль-Таавуну»
В пятницу, 25 ноября, футбольный клуб из ОАЭ «Аль-Айн», которым руководит украинский тренер Сергей Ребров, проиграл в товарищеском матче клубу из Саудовской Аравии «Аль-Таавун».
Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу саудовцев. Единственный гол в составе команды Реброва забил аргентинский полузащитник Маттиас Блазиус, однако к тому времени «Аль-Айн» уже уступал со счетом 0:2 после двух пропущенных мячей в первом тайме.
Также в этом поединке принял участие и украинский 30-летний вингер Андрей Ярмоленко, который вышел на поле с первых минут игры.
Отметим, что первую часть сезона «Аль-Айн закончил» на шестом месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков после десяти сыгранных матчей. Во всех этих играх принял участие и Ярмоленко, который отметился тремя голами и тремя голевыми передачами.
От лидера чемпионата Аль-Ахли команда украинского тренера отстает на пять очков.
Этот товарищеский матч «Аль-Айн» провел как подготовку ко второй части сезона.
Первый официальный матч во второй половине сезона у Аль-Айна запланирован уже на 19 декабря против клуба Бани Яс в рамках чемпионата ОАЭ.
Товарищеский матч. 27 ноября
«Аль-Айн» – «Аль-Таавун» – 1:2
Ранее стало известно, что УАФ может предлодить Реброву контракт на 7 лет в сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На 64-й минуте Аргентина вышла вперед в матче 2-го тура ЧМ
Услугами Жозе Боту интересовался клуб английской Премьер-лиги
сидят они, травят байки, и подсчитывают как миллионы от шейхов капают