Два Азара против Зиеша. Бельгия и Марокко определились с составами

В Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Бельгии и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

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Бельгия: Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген, Онана, Кастань, Витцель, Де Брюйне, Т.Азар, Э.Азар, Батшуайи.

Марокко: Буну – Хакими, Агерд, Мазрауи, Саисс, Амрабат, Зиеш, Оунахи, Буфаль, Амдалла, Эн Несири.

Sport.uaпроведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.

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