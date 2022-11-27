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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 14:14 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:43
322
0

Два Азара против Зиеша. Бельгия и Марокко определились с составами

Команды начнут игру ЧМ-2022 в 15:00 по киевскому времени

27 ноября 2022, 14:14 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:43
322
0
Два Азара против Зиеша. Бельгия и Марокко определились с составами
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «Эль-Тумама» состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022, в котором сыграют сборные Бельгии и Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Бельгия: Куртуа – Менье, Алдервейрелд, Вертонген, Онана, Кастань, Витцель, Де Брюйне, Т.Азар, Э.Азар, Батшуайи.

Марокко: Буну – Хакими, Агерд, Мазрауи, Саисс, Амрабат, Зиеш, Оунахи, Буфаль, Амдалла, Эн Несири.

Sport.uaпроведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Марокко.

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Источник Sport.ua
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