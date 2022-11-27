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  4. ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:57
627
2

ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925

Помог, чем смог

27 ноября 2022, 13:53 | Обновлено 27 ноября 2022, 13:57
627
2
ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» не смогло обыграть харьковский «Металлист 1925» (0:0). На 43 минуте Виктор Цыганков не забил пенальти.

Нападающий киевлян Артем Беседин вышел во втором тайме, но помочь своей команде не сумел.

А перед началом встречи форвард «Динамо» ассистировал партнерам другим образом. Он держал в руках термос с кофе и помогал наливать его в стаканчики.

Отметим, что Беседин в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, голов не забивал. В УПЛ у него 1 ассист в 9 матчах.

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Артем Беседин Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Динамо - Металлист 1925
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Источник FootballHub
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Gargantua
грешно смеяться над больными людьми
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Це ТоП новина звичайно
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