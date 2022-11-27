ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925

В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» не смогло обыграть харьковский «Металлист 1925» (0:0). На 43 минуте Виктор Цыганков не забил пенальти.

Нападающий киевлян Артем Беседин вышел во втором тайме, но помочь своей команде не сумел.

А перед началом встречи форвард «Динамо» ассистировал партнерам другим образом. Он держал в руках термос с кофе и помогал наливать его в стаканчики.

Отметим, что Беседин в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, голов не забивал. В УПЛ у него 1 ассист в 9 матчах.