ВИДЕО. Беседин выполнил необычный ассист в матче с Металлистом 1925
Помог, чем смог
В матче 15-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» не смогло обыграть харьковский «Металлист 1925» (0:0). На 43 минуте Виктор Цыганков не забил пенальти.
Нападающий киевлян Артем Беседин вышел во втором тайме, но помочь своей команде не сумел.
А перед началом встречи форвард «Динамо» ассистировал партнерам другим образом. Он держал в руках термос с кофе и помогал наливать его в стаканчики.
Отметим, что Беседин в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, голов не забивал. В УПЛ у него 1 ассист в 9 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Украинец верит в свой трансфер предстоящей зимой