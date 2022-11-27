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  4. ХАВИ: «Понравились Бразилия и Франция, но Испания показала превосходство»
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:04
158
0

ХАВИ: «Понравились Бразилия и Франция, но Испания показала превосходство»

Испанский тренер – о проходящем в Катаре чемпионате мира

27 ноября 2022, 13:43 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:04
158
0
ХАВИ: «Понравились Бразилия и Франция, но Испания показала превосходство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави дал оценку играм на ЧМ-2022 в исполнении некоторых фаворитов турнира – сборных Бразилии, Франции и Испании. «Фурия роха», напомним, в первой игре групповой стадии разгромила сборную Коста-Рики со счетом 7:0.

«Испания – играла лучше всех, возможно, наряду с Англией в первом матче, хотя англичане добилась лишь ничьей с США. Испания сейчас находится на самом высоком уровне.

Мне понравились Бразилия и Франция, но Испания показала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды», – заявил Хави.

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Источник Diario Gol
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