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Украина. Премьер лига
27 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:45
57
0

С Симининым. Львов и Колос объявили составы на игру

Команды встретят во Львове в матче 15-го тура УПЛ

27 ноября 2022, 12:28 | Обновлено 27 ноября 2022, 12:45
57
0
С Симининым. Львов и Колос объявили составы на игру
УПЛ

Встреча 15-го тура чемпионата Украины между «Львовом» и «Колосом» начнется в 13:00 во Львове на поле стадиона СКИФ.

«Львов»: Ильющенков – Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун, Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч, Бугай, Бойко.

Запасные: Пономаренко, Ольховый, Шишка, Крушинский, Якимив, Сасовский, Р.Михайлив, В.Михайлив, Ременяк.

«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Смирный, Безбородько.

Запасные: Маханьков, Черноморец, Гончаренко, Задоя, Соловьев, Мякушко, Велетень, Кузык, Ильин, Исаенко, Попов, Лысенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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