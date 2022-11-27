С Симининым. Львов и Колос объявили составы на игру
Команды встретят во Львове в матче 15-го тура УПЛ
Встреча 15-го тура чемпионата Украины между «Львовом» и «Колосом» начнется в 13:00 во Львове на поле стадиона СКИФ.
«Львов»: Ильющенков – Муравский, Васильев, Никитюк, Вовкун, Мильченко, Полегенько, Симинин, Ныч, Бугай, Бойко.
Запасные: Пономаренко, Ольховый, Шишка, Крушинский, Якимив, Сасовский, Р.Михайлив, В.Михайлив, Ременяк.
«Колос»: Волынец – Емец, Чоботенко, Новак, Зозуля, Милько, Богданов, Ориховский, Болбат, Смирный, Безбородько.
Запасные: Маханьков, Черноморец, Гончаренко, Задоя, Соловьев, Мякушко, Велетень, Кузык, Ильин, Исаенко, Попов, Лысенко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Колос».
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