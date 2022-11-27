Месси отметился историческим достижением на чемпионатах мира

В матче 2-го тура чемпионата мира Аргентина – Мексика (2:0) Лионель Месси стал автором гола и голевой передачи. Он отметился ассистом на пятом мундиале, чего ранее еще никому в истории не удавалось.

Капитан сборной Аргентины Месси на чемпионате мира 2006 года стал автором одной голевой передачи, а на ЧМ в 2010-м, 2014-м и 2018-м он заносил себе в активе по два ассиста.