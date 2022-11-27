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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 10:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:35
365
0

Месси отметился историческим достижением на чемпионатах мира

Аргентинский форвард увековечил свое имя

27 ноября 2022, 10:33 | Обновлено 27 ноября 2022, 10:35
365
0
Месси отметился историческим достижением на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 2-го тура чемпионата мира Аргентина – Мексика (2:0) Лионель Месси стал автором гола и голевой передачи. Он отметился ассистом на пятом мундиале, чего ранее еще никому в истории не удавалось.

Капитан сборной Аргентины Месси на чемпионате мира 2006 года стал автором одной голевой передачи, а на ЧМ в 2010-м, 2014-м и 2018-м он заносил себе в активе по два ассиста.

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ЧМ-2022 по футболу Лионель Месси рекорд сборная Аргентины по футболу
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Источник Sport.ua
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