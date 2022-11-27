Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики (2:0) на мундиале, который проходит в Катаре.

Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2022.

Месси забил гол и отдал результативную передачу на партнера, Энцо Фернандеса, что позволило его команде одержать первую победу на ЧМ-2022.

ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика