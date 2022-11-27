Чемпионат мира27 ноября 2022, 07:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:54
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ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
Лионель Месси забил гол и сделал ассист на партнера по команде
27 ноября 2022, 07:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:54
396
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Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики (2:0) на мундиале, который проходит в Катаре.
Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2022.
Месси забил гол и отдал результативную передачу на партнера, Энцо Фернандеса, что позволило его команде одержать первую победу на ЧМ-2022.
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
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