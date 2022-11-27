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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 07:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:54
396
0

ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика

Лионель Месси забил гол и сделал ассист на партнера по команде

27 ноября 2022, 07:50 | Обновлено 27 ноября 2022, 07:54
396
0
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики (2:0) на мундиале, который проходит в Катаре.

Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2022.

Месси забил гол и отдал результативную передачу на партнера, Энцо Фернандеса, что позволило его команде одержать первую победу на ЧМ-2022.

ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика

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Источник Sport.ua
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