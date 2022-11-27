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  4. Лионель СКАЛОНИ: «С Мексикой было тяжело, ведь у них было 5 защитников»
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 08:56 |
330
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Лионель СКАЛОНИ: «С Мексикой было тяжело, ведь у них было 5 защитников»

Аргентинский наставник – о победной игре с командой Мексики (2:0)

27 ноября 2022, 08:56 |
330
0
Лионель СКАЛОНИ: «С Мексикой было тяжело, ведь у них было 5 защитников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Мексики, который принес Лионелю Месси и Ко победу со счетом 2:0.

«Мы знали, что это будет сложный матч, поэтому Мексика играла в другой футбол, чем до этого. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пять защитников.

Первый там был неудачным для всех. Мы внесли правки в перерыве и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который поддерживает его.

Мексиканцы хорошо прессинговали, играли в свой футбол. В начале второго тайма мы увидели улучшение с выходом Гвидо Родригеса и Энцо Фернандеса. Второй тайм мы провели иначе, более агрессивно. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника», – заявил Скалони.

Сборная Аргентины в 3-м туре ЧМ-2022 сыграет 30 ноября с командой Польши.

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Источник Goal.com
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