Лионель СКАЛОНИ: «С Мексикой было тяжело, ведь у них было 5 защитников»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Мексики, который принес Лионелю Месси и Ко победу со счетом 2:0.

«Мы знали, что это будет сложный матч, поэтому Мексика играла в другой футбол, чем до этого. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пять защитников.

Первый там был неудачным для всех. Мы внесли правки в перерыве и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который поддерживает его.

Мексиканцы хорошо прессинговали, играли в свой футбол. В начале второго тайма мы увидели улучшение с выходом Гвидо Родригеса и Энцо Фернандеса. Второй тайм мы провели иначе, более агрессивно. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника», – заявил Скалони.

Сборная Аргентины в 3-м туре ЧМ-2022 сыграет 30 ноября с командой Польши.