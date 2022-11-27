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  4. Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 08:36 |
1335
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Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»

Легендарный экс-игрок «Манчестер Юнайтед» – об игре капитана сборной Аргентины на ЧМ-2022

27 ноября 2022, 08:36 |
1335
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Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

51-летний бывший полузащитник Рой Кин дал оценку действиям аргентинца Лионеля Месси в матче с командой Мексики (2:0) на ЧМ-2022, в котором он стал автором гола и голевой передачи.

«Он делает то, что присуще всем великим игрокам. Все решают эпизоды: его техника, шикарное завершение. Незаурядная, в целом, игра. Два гола в двух матчах – на таких футболистах нельзя ставить крест.

Нужно отдать должное Аргентине, они перевернули игру и смогли победить благодаря мастерству. Сегодня они будут чувствовать себя гораздо лучше», – заявил Кин.

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ЧМ-2022 по футболу Рой Кин Лионель Месси сборная Аргентины по футболу
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Источник Daily Mail
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