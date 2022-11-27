Рой КИН: «Месси делал то, что присуще великим игрокам»

51-летний бывший полузащитник Рой Кин дал оценку действиям аргентинца Лионеля Месси в матче с командой Мексики (2:0) на ЧМ-2022, в котором он стал автором гола и голевой передачи.

«Он делает то, что присуще всем великим игрокам. Все решают эпизоды: его техника, шикарное завершение. Незаурядная, в целом, игра. Два гола в двух матчах – на таких футболистах нельзя ставить крест.

Нужно отдать должное Аргентине, они перевернули игру и смогли победить благодаря мастерству. Сегодня они будут чувствовать себя гораздо лучше», – заявил Кин.