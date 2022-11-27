Анхель ДИ МАРИЯ: «Сегодня мы смогли подарить радость людям»

Форвард сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария прокомментировал победу команды над Мексикой во втором туре ЧМ-2022 в группе С:

«Сегодня мы смогли подарить радость людям, сами себе, нашим семьям и фанатам. Мы продолжаем бороться. К счастью, мы выиграли, и это принесло душевное спокойствие для всех. Первая игра прошла не так, как мы ожидали. Я думаю, мы провели отличный матч против отличного соперника. Мы знали, что это будет нелегкая игра».

Отметим, что матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Мексики завершился со счетом 2:0 в пользу аргентинцев. После двух туров Аргентина располагается на второй позиции с 3 очками, а Мексика – на четвертой с 1 пунктом.

Стартовый матч на этом мундиале Аргентина проиграла Саудовской Аравии.