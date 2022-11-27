Отъезд Бензема положительно повлиял на раздевалку сборной Франции
Молодым игрокам стало проще
Вынужденный отъезд ключевого форварда сборной Франции Карима Бензема перед ЧМ-2022 из расположения команды положительно повлиял на атмосферу в раздевалке французов.
Атмосфера в команде к моменту, когда Бензема присоединился к сборам Франции перед чемпионатом мира, и после того, как он покинул расположение национальной команды, стала разной. Источники в команде называют первый день после отъезда Бензема «первым по-настоящему приятным вечером». В частности, молодые игроки стали чувствовать себя свободно и комфортно без Бензема.
Отметим, что Карим Бензема получил повреждение и вынужденно пропустит ЧМ-2022.
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