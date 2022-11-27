Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отъезд Бензема положительно повлиял на раздевалку сборной Франции
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 01:25 |
340
1

Отъезд Бензема положительно повлиял на раздевалку сборной Франции

Молодым игрокам стало проще

27 ноября 2022, 01:25 |
340
1
Отъезд Бензема положительно повлиял на раздевалку сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вынужденный отъезд ключевого форварда сборной Франции Карима Бензема перед ЧМ-2022 из расположения команды положительно повлиял на атмосферу в раздевалке французов.

Атмосфера в команде к моменту, когда Бензема присоединился к сборам Франции перед чемпионатом мира, и после того, как он покинул расположение национальной команды, стала разной. Источники в команде называют первый день после отъезда Бензема «первым по-настоящему приятным вечером». В частности, молодые игроки стали чувствовать себя свободно и комфортно без Бензема.

Отметим, что Карим Бензема получил повреждение и вынужденно пропустит ЧМ-2022.

По теме:
На россии распространили фейковое видео с украинцами на ЧМ в Катаре
Назван лучший игрок матча Аргентины против Мексики на чемпионате мира
Месси, Мбаппе и Левандовски. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах C и D
Карим Бензема сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
Война | 26 ноября 2022, 03:59 38
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»

По всей стране развернуты «Пункты несокрушимости», но в Киеве много жалоб

Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26 ноября 2022, 14:53 9
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса

Футбольное поле в Петрово явно не соответствует требованиям Премьер-лиги

Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Футбол | 26.11.2022, 22:19
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
Бешеные деньги. Роналду получил фантастическое предложение от Аль-Насра
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
Футбол | 26.11.2022, 22:51
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
ВИДЕО. Энцо Фернандес забил шедевр за Аргентину. У Месси еще и ассист
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно брать пример с ЧМ – добавлять время»
Футбол | 26.11.2022, 17:38
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно брать пример с ЧМ – добавлять время»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Нужно брать пример с ЧМ – добавлять время»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
А как эта новость позитивно вплине на всіх
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 1
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
26.11.2022, 10:30
Футбол
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
Без россиян и с фундаментальными реформами. Превью сезона в лыжных гонках
25.11.2022, 10:59
Зимние виды
Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
25.11.2022, 14:03 46
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
25.11.2022, 13:42 11
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
ФОТО. Свитолина встретилась с Вакарчуком после концерта Океан Эльзы
25.11.2022, 12:34
Теннис
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
25.11.2022, 18:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности