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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:59
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Левандовски признан лучшим игроком матча Польша - Саудовская Аравия

Награда для капитана

26 ноября 2022, 18:50 | Обновлено 26 ноября 2022, 18:59
333
0
Левандовски признан лучшим игроком матча Польша - Саудовская Аравия
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 ноября сборная Польши во втором туре ЧМ-2022 в Катаре обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:0. Лучшим игроком этой встречи ФИФА признала нападающего Роберта Левандовски.

Левандовски в этом матче забил гол и сделал ассист на Зелински. Для Левандовски это первый гол в истории чемпионатов мира.

Польша - Саудовская Аравия – 2:0
Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Польша: Щенсны, Кэш, Кивиор, Глик, Берешиньски, Белик, Крыховяк, Зелиньски (Камински, 63), Франковски, Милик (Пентек, 71), Левандовски

Саудовская Аравия: Аловаис, Аламри, Альбулайхи, Альбурайк, Альмалки (Альдосари, 85), Альбрикан (Альганам, 67), Альдавсари, Альшехри (Альобод, 85), Абдулхамид, Альнаджи (Альабед, 46), Канно

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Источник Sport.ua
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