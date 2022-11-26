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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 17:30 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:31
1059
0

ВИДЕО. Левандовски забил свой первый гол на чемпионатах мира

Роберт оформил первый гол на ЧМ в своем пятом матче

26 ноября 2022, 17:30 | Обновлено 26 ноября 2022, 17:31
1059
0
ВИДЕО. Левандовски забил свой первый гол на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии гол удалось забить форварду Роберту Левандовски, который сделал счет 2:0.

Для игрока это долгожданный первый гол на чемпионатах мира. Роберт провел свой пятый матч на ЧМ.

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу
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Источник Sport.ua
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