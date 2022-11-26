ВИДЕО. Левандовски забил свой первый гол на чемпионатах мира

В матче чемпионата мира между сборными Польши и Саудовской Аравии гол удалось забить форварду Роберту Левандовски, который сделал счет 2:0.

Для игрока это долгожданный первый гол на чемпионатах мира. Роберт провел свой пятый матч на ЧМ.