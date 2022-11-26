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Украина. Премьер лига
26 ноября 2022, 15:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:59
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Стадион для матча УПЛ: кто решает — играть или не играть

Клубы УПЛ постепенно возвращаются на домашние арены

26 ноября 2022, 15:49 | Обновлено 26 ноября 2022, 15:59
570
0
Стадион для матча УПЛ: кто решает — играть или не играть
ФК Кривбасс

Ближе к окончанию первого круга чемпионата Украины сезона-2022/2023 в УПЛ футбольные клубы начали возвращаться на свои родные стадионы. Хотя перед началом сезона, учитывая уровень потенциальной опасности во время войны, основными регионами для проведения игр были указаны только Киев, Киевская, Львовская и Закарпатская области.

Но в 15-м туре чемпионата шесть матчей из восьми состоятся (или уже состоялись) на домашней арене клуба-хозяина. Следом за «Черноморцем» и «Вересом» (в Одессе и Ровно начали играть в сентябре) и «Александрией» (в октябре) последние два тура на своих домашних стадионах смогли сыграть «Кривбасс» и «Ингулец».

Домашние арены обоих клубов — «Горняк» в Кривом Роге и «Ингулец» в Петровом — соответствуют структурным критериям 2-й категории УАФ и внесены в реестр стадионов, на которых могут проводиться матчи чемпионата Украины (этот список можно найти на сайте УАФ).

В условиях войны стадионы, где проходят матчи чемпионата Украины, должны быть предварительно согласованы с местными военными администрациями. Руководству «Кривбасса» и «Ингульца» перед экватором удалось получить такие разрешения, а дальше уже все вопросы актуальной готовности стадиона и его газона возлагаются на официальных лиц матча.

В Регламенте чемпионата Украины по футболу среди команд клубов Украинской Премьер-лиги сезона 2022/23 есть статья 10 — про места проведения соревнований. В ней в пункте 6 говорится о том, что уровень готовности стадиона вместе со всеми службами, привлеченными для подготовки и проведения матча, «определяет делегат матча УАФ совместно с офицером безопасности УАФ (экспертом, в случае его назначения) матча по итогам организационного совещания».

Иными словами, если у клуба есть все разрешительные документы на проведение матча именно на этом стадионе (от УАФ и военной администрации), то, по действующему закону (Регламент), решение играть или не играть именно на этом стадионе принимают официальные лица матча. Только они могут запретить проводить игру по каким-то причинам, а дальше могут быть варианты, которые прописаны в Регламенте (его можно найти на сайте УПЛ).

Андрей КУДЫРКО

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Источник Sport.ua
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