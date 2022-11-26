Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург Запорожье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлург Зп
37 1 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
26 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
83
0

Металлург Запорожье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 26 ноября в 13:00

26 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
83
0
Металлург Запорожье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 26 ноября, состоится матч 14-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет киевскую «Оболонь». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.

По теме:
Динамо – Металлист 1925. Стартовые составы команд
Ингулец – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ингулец – Верес. Стали известны стартовые составы
смотреть онлайн Металлург Запорожье Оболонь Киев Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Футбол | 25 ноября 2022, 13:42 8
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Хорошо, что у нас только два братских народа»

Легендарный украинский голкипер – о последствиях российских ракетных ударов

Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25 ноября 2022, 14:00 0
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча
Уэльс – Иран – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата мира

Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Футбол | 25.11.2022, 17:37
Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Позор УАФ? Два украинских арбитра не получат статус арбитров ФИФА
Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины
Футбол | 26.11.2022, 08:23
Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины
Ничья Англии, сенсация от Ирана, игроки Саудовской Аравии получили машины
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 10:10
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
24.11.2022, 11:35
Футбол
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
Первое удаление на ЧМ-2022. Красную карточку получил вратарь
25.11.2022, 13:56
Футбол
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
ВЕРНЯЕВ: «Он перелетает перекладину, и в это время выключается свет»
25.11.2022, 06:29
Другие виды
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 15
Война
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 15
Война
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
Бразилия – Сербия – 2:0. Ришарлисон в огне. Видео голов и обзор матча
24.11.2022, 23:01 1
Футбол
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности