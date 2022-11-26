Металлург Зп

Украина. Первая лига26 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
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Металлург Запорожье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 26 ноября в 13:00
26 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 26 ноября 2022, 13:01
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В субботу, 26 ноября, состоится матч 14-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором запорожский «Металлург» примет киевскую «Оболонь». Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по Киеву.
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