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  4. Первая лига. Оболонь вышла в лидеры, аутсайдер Мариуполь забил 4 гола
Украина. Первая лига
26 ноября 2022, 15:30 |
247
0

Первая лига. Оболонь вышла в лидеры, аутсайдер Мариуполь забил 4 гола

Последние матчи года в Первой лиге

26 ноября 2022, 15:30 |
247
0
Первая лига. Оболонь вышла в лидеры, аутсайдер Мариуполь забил 4 гола
ФК Оболонь

В матче 14-го тура Первой лиги «Оболонь» обыграла «Металлург» Запорожье со счетом 2:1. Киевская команда набрала 29 очков и вышла в лидеры Группы Б.

Однако ЛНЗ в воскресенье может вернуться на первую позицию, если обыграет «Горняк-Спорт».

А в группе А аутсайдер ФСК «Мариуполь» неожиданно обыграл «Диназ» со счетом 4:1.

Первая лига. 14-й тур

Группа А

Диназ - ФСК Мариуполь 1:4
Голы: Кос, 85 - Литовченко, 39, Пентелейчук, 47, 59, Доброхотов

Группа Б

Металлург З - Оболонь 1:2
Голы: Сад, 14 - Чернов, 37, Груша, 57

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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