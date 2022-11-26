Первая лига. Оболонь вышла в лидеры, аутсайдер Мариуполь забил 4 гола

В матче 14-го тура Первой лиги «Оболонь» обыграла «Металлург» Запорожье со счетом 2:1. Киевская команда набрала 29 очков и вышла в лидеры Группы Б.

Однако ЛНЗ в воскресенье может вернуться на первую позицию, если обыграет «Горняк-Спорт».

А в группе А аутсайдер ФСК «Мариуполь» неожиданно обыграл «Диназ» со счетом 4:1.

Первая лига. 14-й тур

Группа А

Диназ - ФСК Мариуполь 1:4

Голы: Кос, 85 - Литовченко, 39, Пентелейчук, 47, 59, Доброхотов

Группа Б

Металлург З - Оболонь 1:2

Голы: Сад, 14 - Чернов, 37, Груша, 57

Турнирная таблица