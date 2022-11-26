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Чемпионат Украины
Диназ
1 0 : 0
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
26 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:23
43
0

Диназ – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 26 ноября в 12:00

26 ноября 2022, 11:17 | Обновлено 26 ноября 2022, 11:23
43
0
Диназ – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В субботу, 26 ноября, состоится матч 14-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Диназ» из Вышгорода примет ФСК «Мариуполь». Стартовый свисток прозвучит в 12:00.

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Источник Sport.ua
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