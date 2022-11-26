Салернитана может возобновить интерес к Довбику в январе

Итальянская «Салернитана» в январе может возобновить интерес к 25-летнему форварду «Днепра-1» Артему Довбику.

«Морские коньки» длительное время торговали Довбика летом, но тогда вели речь об аренде за 1,3 миллиона евро с опцией выкупа за 8 миллионов евро. «Днепр-1» настаивал на полноценной продаже за 12 миллионов евро, из-за чего сделка так и не состоялась.

Отмечается, что нынешняя стоимость Довбика также достаточно высокая, и «Салернитана» вряд ли окажется способна ее выплатить. При этом, вести речь об аренде, скорее всего, вновь не пожелают в «Днепре-1».

Ранее сообщалось, что руководство «Днепра-1» пообещало Довбику продать его в январе, если получит по форварду конкретное предложение.

«Салернитана» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. Лучшим бомбардиром команды в чемпионате по состоянию на текущий момент является 26-летний сенегалец Булайе Диа, арендованный у «Вильярреала». На счету африканца 6 голов в 14 поединках.