Украина. Премьер лига23 августа 2022, 19:59 |
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Салернитана увеличила предложение по Довбику
Работа над трансфером форварда «Днепра-1» продолжается
23 августа 2022, 19:59 |
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«Салернитана» продолжает работу над трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика. По информации итальянских СМИ, клуб сделал новое, улучшенное предложение.
«Салернитана» предлагает годичную аренду стоимостью 1,3 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов, а также бонус в размере 800 тысяч евро. «Днепр-1» настаивает на полноценном трансфере за 12 миллионов евро.
Ранее сам Довбик подтвердил интерес со стороны клубов из Серии А.
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