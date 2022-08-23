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  4. Салернитана увеличила предложение по Довбику
Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 19:59 |
1894
0

Салернитана увеличила предложение по Довбику

Работа над трансфером форварда «Днепра-1» продолжается

23 августа 2022, 19:59 |
1894
0
Салернитана увеличила предложение по Довбику
СК Днепр-1. Артем Довбик

«Салернитана» продолжает работу над трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика. По информации итальянских СМИ, клуб сделал новое, улучшенное предложение.

«Салернитана» предлагает годичную аренду стоимостью 1,3 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов, а также бонус в размере 800 тысяч евро. «Днепр-1» настаивает на полноценном трансфере за 12 миллионов евро.

Ранее сам Довбик подтвердил интерес со стороны клубов из Серии А.

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Салернитана Артем Довбик Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A
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Источник Tuttomercatoweb
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