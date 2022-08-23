Салернитана увеличила предложение по Довбику

«Салернитана» продолжает работу над трансфером форварда «Днепра-1» Артема Довбика. По информации итальянских СМИ, клуб сделал новое, улучшенное предложение.

«Салернитана» предлагает годичную аренду стоимостью 1,3 миллиона евро с правом выкупа за 8 миллионов, а также бонус в размере 800 тысяч евро. «Днепр-1» настаивает на полноценном трансфере за 12 миллионов евро.

Ранее сам Довбик подтвердил интерес со стороны клубов из Серии А.