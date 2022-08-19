Артём ДОВБИК: «Серия А? Заинтересованность есть»
Форвард «Днепра-1» – о своем будущем
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал поединок квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (поражение 1:2):
– Считаю, что счет не по игре, ведь мы создали много моментов во втором тайме и имели возможность за счет характера победить. Первый тайм был не очень удачным в нашем исполнении, но хорошо, что смогли во втором тайме изменить ситуацию.
– В начале второго тайма вы создали 4-5 моментов, была перекладина. Чувствовали, что можете забить?
– Да, было важно выйти на второй тайм агрессивно. Если бы мы забили быстрый гол, может быть, была бы совсем другая игра.
– Александр Сваток отметил большое отличие между товарищескими и официальными матчами…
– Действительно, команда соскучилась по таким матчам. Наверное, сначала была какая-то нервозность в действиях, потому что длительное время не было официальных матчей.
– Сегодня на трибунах было много украинцев. Как для тебя атмосфера?
– Атмосфера супер! Здесь отличный компактный стадион. Все было топ!
– В последнее время очень много слухов по поводу твоего перехода в Серию А. Что можешь сказать о своем будущем? Есть ли интерес со стороны других клубов?
– Интерес есть, но сейчас я нахожусь в «Днепре-1» и готовлюсь ко второй игре.
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