Артём ДОВБИК: «Серия А? Заинтересованность есть»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал поединок квалификации Лиги Европы против АЕКа из Ларнаки (поражение 1:2):

– Считаю, что счет не по игре, ведь мы создали много моментов во втором тайме и имели возможность за счет характера победить. Первый тайм был не очень удачным в нашем исполнении, но хорошо, что смогли во втором тайме изменить ситуацию.

– В начале второго тайма вы создали 4-5 моментов, была перекладина. Чувствовали, что можете забить?

– Да, было важно выйти на второй тайм агрессивно. Если бы мы забили быстрый гол, может быть, была бы совсем другая игра.

– Александр Сваток отметил большое отличие между товарищескими и официальными матчами…

– Действительно, команда соскучилась по таким матчам. Наверное, сначала была какая-то нервозность в действиях, потому что длительное время не было официальных матчей.

– Сегодня на трибунах было много украинцев. Как для тебя атмосфера?

– Атмосфера супер! Здесь отличный компактный стадион. Все было топ!

– В последнее время очень много слухов по поводу твоего перехода в Серию А. Что можешь сказать о своем будущем? Есть ли интерес со стороны других клубов?

– Интерес есть, но сейчас я нахожусь в «Днепре-1» и готовлюсь ко второй игре.