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Бразилия
26 ноября 2022, 10:24 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:26
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Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу

«Фламенго» интересуется форвардом сборной Португалии

26 ноября 2022, 10:24 | Обновлено 26 ноября 2022, 10:26
192
0
Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересовал бразильский клуб «Фламенго». Сообщается, что «Фламенго» попытается пригласить португальца в команду на три месяца для усиления состава перед стартом Кубка Либертадорес.

Как отмечает источник, переговоры пока не начались, так как бразильский клуб консультируется со спонсорами.

«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду после его скандального интервью. В нынешнем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

На чемпионате мира Криштиану Роналду отличился в поединке против сборной Ганы, став единственным игроком в истории, который забивал пяти на мундиалях.

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Источник Globo
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