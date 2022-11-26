Криштиану Роналду интересен бразильскому клубу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересовал бразильский клуб «Фламенго». Сообщается, что «Фламенго» попытается пригласить португальца в команду на три месяца для усиления состава перед стартом Кубка Либертадорес.



Как отмечает источник, переговоры пока не начались, так как бразильский клуб консультируется со спонсорами.



«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду после его скандального интервью. В нынешнем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

На чемпионате мира Криштиану Роналду отличился в поединке против сборной Ганы, став единственным игроком в истории, который забивал пяти на мундиалях.