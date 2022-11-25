Положение в группе В ЧМ-2022. Иран все портит

В пятницу, 25 ноября, сыграны два матча 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, в квартете В.

В первой встрече дня неожиданную победу одержала сборная Ирана. Она в компенсированное время встречи смогла дважды поразить ворота команды Уэльса – 2:0.

В другой игре дня миром разошлись сборные Англии и США – ничья 0:0.

Таким образом, в таблице группы В лидирует Англия, у которой 4 очка. За ней идут Иран (3 пункта), США (2 очка) и Уэльс (1 балл).

29 ноября в 3-м туре отношения между собой выяснят Уэльс и Англия, а также Иран и США. Американцам победа над иранцами гарантирует плей-офф. Может выйти из группы и Уэльс, если добьется победы над родоначальниками футбола.

Турнирная таблица группы В чемпионата мира-2022