Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы все равно добились результата, это важно»

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение о поединке с командой Эквадора (1:1) в 2-м туре группы А чемпионата мира, проходящего в Катаре.

«Я думаю, что они были активнее в полузащите, где мы легко теряли мяч. Они были немного агрессивнее. Владение мячом должно было быть лучше с нашей стороны. Но мы все равно добились результата, это важно. Если вы не проиграли, значит, все еще в ваших руках», — заявил ван Дейк.

Сборная Нидерландов свой следующий матч на ЧМ-2022 проведет с командой Катара. В тот же день отношения между собой выяснят команды Эквадора и Сенегала.

Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов установила свой антирекорд на чемпионатах мира.