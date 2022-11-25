Вирджил ВАН ДЕЙК: «Мы все равно добились результата, это важно»
Нидерландский защитник – о матче с Эквадором
Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказал мнение о поединке с командой Эквадора (1:1) в 2-м туре группы А чемпионата мира, проходящего в Катаре.
«Я думаю, что они были активнее в полузащите, где мы легко теряли мяч. Они были немного агрессивнее. Владение мячом должно было быть лучше с нашей стороны. Но мы все равно добились результата, это важно. Если вы не проиграли, значит, все еще в ваших руках», — заявил ван Дейк.
Сборная Нидерландов свой следующий матч на ЧМ-2022 проведет с командой Катара. В тот же день отношения между собой выяснят команды Эквадора и Сенегала.
Ранее сообщалось, что сборная Нидерландов установила свой антирекорд на чемпионатах мира.
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