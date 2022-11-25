Стала известна причина невозможности трансфера Тайсона в Крузейро
У «синих» попросту не хватит денег, чтобы обеспечить зарплату вингера
Бывший вингер «Шахтера» Тайсон, который ныне выступает в Бразилии за «Интернасьонал», не перейдет в «Крузейро», несмотря на сообщения в прессе о возможности такого трансфера.
Это связано с тем, что у «Крузейро» существует потолок заработной платы, установленный на уровне около 300 тысяч бразильских реалов в месяц. Тайсон в «Интернасьонале» получает существенно больше, а идти на стремительное понижение оклада вряд ли пожелает.
Кроме того, в услугах Тайсона заинтересованность проявляют другие клубы, вследствие чего у 34-летнего ветерана есть из чего выбирать.
Ранее сообщалось, что Тайсон, который не имеет постоянной игровой практики в «Интернасьонале», может продолжить карьеру в одном из арабских клубов.
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