Стала известна причина невозможности трансфера Тайсона в Крузейро

Бывший вингер «Шахтера» Тайсон, который ныне выступает в Бразилии за «Интернасьонал», не перейдет в «Крузейро», несмотря на сообщения в прессе о возможности такого трансфера.

Это связано с тем, что у «Крузейро» существует потолок заработной платы, установленный на уровне около 300 тысяч бразильских реалов в месяц. Тайсон в «Интернасьонале» получает существенно больше, а идти на стремительное понижение оклада вряд ли пожелает.

Кроме того, в услугах Тайсона заинтересованность проявляют другие клубы, вследствие чего у 34-летнего ветерана есть из чего выбирать.

Ранее сообщалось, что Тайсон, который не имеет постоянной игровой практики в «Интернасьонале», может продолжить карьеру в одном из арабских клубов.