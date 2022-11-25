Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна причина невозможности трансфера Тайсона в Крузейро
Бразилия
25 ноября 2022, 11:19 |
412
0

Стала известна причина невозможности трансфера Тайсона в Крузейро

У «синих» попросту не хватит денег, чтобы обеспечить зарплату вингера

25 ноября 2022, 11:19 |
412
0
Стала известна причина невозможности трансфера Тайсона в Крузейро
Instagram. Тайсон

Бывший вингер «Шахтера» Тайсон, который ныне выступает в Бразилии за «Интернасьонал», не перейдет в «Крузейро», несмотря на сообщения в прессе о возможности такого трансфера.

Это связано с тем, что у «Крузейро» существует потолок заработной платы, установленный на уровне около 300 тысяч бразильских реалов в месяц. Тайсон в «Интернасьонале» получает существенно больше, а идти на стремительное понижение оклада вряд ли пожелает.

Кроме того, в услугах Тайсона заинтересованность проявляют другие клубы, вследствие чего у 34-летнего ветерана есть из чего выбирать.

Ранее сообщалось, что Тайсон, который не имеет постоянной игровой практики в «Интернасьонале», может продолжить карьеру в одном из арабских клубов.

По теме:
Экс-звезда Динамо попал в сферу интересов клуба из Серии А
Интер выставил на трансфер двух игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала норвежского вингера
Тайсон Интернасьонал Крузейро трансферы зарплаты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Revista Colorada
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
Футбол | 25 ноября 2022, 08:50 0
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию
ФОТО. Бенефис Ришарлисона, слезы Неймара. Как Бразилия обыграла Сербию

Смотрите фотогалерея матча 1-го тура чемпионата мира в Катаре

Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал
Теннис | 25 ноября 2022, 05:29 2
Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал
Байндл обыграла перспективную спортсменку из Чехии и вышла в четвертьфинал

Украинка на турнире в Монтевидео победила Бренду Фругвиртову в двух сетах

Дания может выйти из состава ФИФА
Футбол | 24.11.2022, 14:37
Дания может выйти из состава ФИФА
Дания может выйти из состава ФИФА
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25.11.2022, 10:50
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Футбол | 24.11.2022, 20:00
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
Клуба еще нет, а уже проблемы. Роналду получил дисквалификацию на 2 матча
23.11.2022, 21:25 5
Футбол
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
Женская сборная Украины крупно проиграла Литве в отборе на чемпионат Европы
24.11.2022, 21:32 4
Баскетбол
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»
23.11.2022, 18:35 9
Футбол
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 14
Война
Завершился главный турнир сезона по CS:GO - IEM Rio Major-2022
Завершился главный турнир сезона по CS:GO - IEM Rio Major-2022
24.11.2022, 14:55
Киберспорт
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности