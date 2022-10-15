Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера

Бывший лидер атак «Шахтера» Тайсон в конце нынешнего года, вероятнее всего, сменит команду.

Ныне 34-летний бразилец выступает на родине за «Интернасьонал», но является в этом коллективе лишь резервистом. По этой причине в прессу попадала информация о желании боссов «колорадос» досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном в конце года.

Интерес к сотрудничеству с Тайсоном в настоящий момент проявляет неназванный арабский клуб.

Сам Тайсон ранее заявлял, что хотел бы доработать до конца свой нынешний контракт с «Интернасьоналом», рассчитанный до апреля следующего года.