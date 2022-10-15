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  4. Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Бразилия
15 октября 2022, 10:26 |
1063
1

Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера

Тайсон, скорее всего, в конце года сменит команду

15 октября 2022, 10:26 |
1063
1
Арабский клуб хочет подписать бывшего лидера атак Шахтера
Instagram. Тайсон

Бывший лидер атак «Шахтера» Тайсон в конце нынешнего года, вероятнее всего, сменит команду.

Ныне 34-летний бразилец выступает на родине за «Интернасьонал», но является в этом коллективе лишь резервистом. По этой причине в прессу попадала информация о желании боссов «колорадос» досрочно расторгнуть контракт с Тайсоном в конце года.

Интерес к сотрудничеству с Тайсоном в настоящий момент проявляет неназванный арабский клуб.

Сам Тайсон ранее заявлял, что хотел бы доработать до конца свой нынешний контракт с «Интернасьоналом», рассчитанный до апреля следующего года.

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Источник Revista Colorada
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Комментарии 1
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romanchik.8409
Наденет через пол года паранджу и будет ныть,как он несчастлив 
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