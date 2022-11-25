ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»
Полтавчане разочарованы судейством в матче с «горняками»
«Шахтер» в матче 15-го тура чемпионата Украины играл против «Ворсклы». Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2.
После игры «Ворскла» жестко отреагировала на судейство в телеграме, а в пятницу вечером полтавчане еще и подкрепили это видео в инстаграме.
«А вы обратили внимание, что ни один из игроков «Шахтера» и понятия не имел, за что арбитр матча Николай Балакин назначил пенальти в ворота полтавчан в конце встречи?
А как насчет духа игры? Разве ворскляне своей невероятной самоотдачей и желанием не заслужили взять очки в этом интересном и напряженном противостоянии?», – написали «зелено-белые».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Протасов пошел по стопам Андрея Шевченко
Аркадий Запорожану рассказал, как футболисты киевского клуба бежали в укрытие