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  4. ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»
Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 09:15 |
1482
4

ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»

Полтавчане разочарованы судейством в матче с «горняками»

25 ноября 2022, 09:15 |
1482
4
ВИДЕО. Ворскла: «Игроки Шахтера не поняли, за что Балакин дал пенальти»
ФК Ворскла

«Шахтер» в матче 15-го тура чемпионата Украины играл против «Ворсклы». Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2.

После игры «Ворскла» жестко отреагировала на судейство в телеграме, а в пятницу вечером полтавчане еще и подкрепили это видео в инстаграме.

«А вы обратили внимание, что ни один из игроков «Шахтера» и понятия не имел, за что арбитр матча Николай Балакин назначил пенальти в ворота полтавчан в конце встречи?

А как насчет духа игры? Разве ворскляне своей невероятной самоотдачей и желанием не заслужили взять очки в этом интересном и напряженном противостоянии?», – написали «зелено-белые».

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Комментарии 4
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Ivan Vismutenko
Естественно!   Ведь они находились за спиной игрока Ворсклы, который мог спокойно принять мяч грудью, но выставил заготовку.  Вот если бы вся команда Шахтера стояла вокруг того игрока и наблюдала, то они бы все увидели, как и судья. Но тогда бы в то место не было паса.
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0
Jakub Lukasz Salamaj
Люди добрі. Ну що тут не зрозуміло, продажний суддя і федерація Павелка. 
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-2
FunnyCat_____
Очередное позорище в пользу самого честного клуба из села Счастливое 
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-2
APL
сяхтьорь не може суддя поможе
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-2
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