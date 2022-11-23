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Украина. Премьер лига
23 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:05
4388
8

Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»

Полтавчане недовольны судейством

23 ноября 2022, 18:35 | Обновлено 23 ноября 2022, 19:05
4388
8
Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»

«Шахтер» в матче 15-го тура чемпионата Украины играл против «Ворсклы». Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2.

После игры реакция Ворсклы последовала незамедлительно. В своем телеграм-канале они были очень недовольны судейством: «Самое досадное поражение в этом году… Шахтер выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря 2 пенальти..»

Чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер - Ворскла 3:2
Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75

На 64-й минуте Траоре не забил пенальти

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Best Gurion
наши типа футбольные люди - черти по жизни . это факт . 
великий Пеле четко и ясно сказал - забирайте нам сколько сможете , мы забьем в два раза больше .  Это сказал футболист .
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0
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Dar Veter
А проиграть 2:3 Металлисту 1925 и Металлисту в этом же сезоне было не обидно
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-1
Akkerman65
На передовой мальчики воюют и погибают, а эти, в тылу, рубят капусту. 
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-1
Сергій Мартинюк
Та да 
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-1
zzg77
Гидота!!! І за кого гинуть наші воїни, за Ахмет-хана???
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-2
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