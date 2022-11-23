Пресс-служба Ворсклы: «Теперь понятно, зачем Шахтеру ВАР»

«Шахтер» в матче 15-го тура чемпионата Украины играл против «Ворсклы». Встреча завершилась победой «Шахтера» со счетом 3:2.

После игры реакция Ворсклы последовала незамедлительно. В своем телеграм-канале они были очень недовольны судейством: «Самое досадное поражение в этом году… Шахтер выстрадал скандальную победу в УПЛ благодаря 2 пенальти..»

Чемпионат Украины. 15-й тур

Шахтер - Ворскла 3:2

Голы: Судаков, 27, Крыськив, 48, Мудрик, 87 (с пен) - Сефери, 62, Челядин, 75

На 64-й минуте Траоре не забил пенальти