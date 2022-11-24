Франция24 ноября 2022, 22:05 |
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ФОТО. Диснеевская история. Икарди и Ванда Нара снова вместе
События развиваются стремительно
24 ноября 2022, 22:05 |
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Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди вероятно, снова сошелся с бывшей женой Вандой Нарой.
Аргентинец опубликовал в своем инстаграме совместное фото с экс-супругой и написал:
«Она – не женщина всей моей жизни, она и есть вся моя жизнь в образе женщины. У Диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны. Люблю тебя», – написал Икарди.
Нара заявила, что они расстались, а Икарди уволил ее с должности своего футбольного агента.
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