ФОТО. Диснеевская история. Икарди и Ванда Нара снова вместе

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди вероятно, снова сошелся с бывшей женой Вандой Нарой.

Аргентинец опубликовал в своем инстаграме совместное фото с экс-супругой и написал:

«Она – не женщина всей моей жизни, она и есть вся моя жизнь в образе женщины. У Диснеевских историй тоже бывают вторые сезоны. Люблю тебя», – написал Икарди.

Нара заявила, что они расстались, а Икарди уволил ее с должности своего футбольного агента.