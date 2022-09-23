Икарди и Ванда Нара все же расстались

Ванда Нара заявил, что лучше о их расставании с Мауро Икарди она расскажет сама, чем вокруг этого будут строиться различные догадки и ходить сплетни.

«Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании.

Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей», — написала экс-жена и агент аргентинца в своем Инстаграм.

Как известно, Ванда и Мауро поженились в 2014 году. Пара воспитывала двух совместных детей и еще трое — от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

Ранее о расставании пары сообщалось как минимум трижды — в октябре 2021 года и в августе этого года. Однако затем пара уведомляла о примирении.