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  4. Икарди и Ванда Нара все же расстались
Франция
23 сентября 2022, 13:04 | Обновлено 23 сентября 2022, 13:13
622
0

Икарди и Ванда Нара все же расстались

Жена-агент аргентинского нападающего сообщила о разрыве отношения с Мауро

23 сентября 2022, 13:04 | Обновлено 23 сентября 2022, 13:13
622
0
Икарди и Ванда Нара все же расстались
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро и Ванда

Ванда Нара заявил, что лучше о их расставании с Мауро Икарди она расскажет сама, чем вокруг этого будут строиться различные догадки и ходить сплетни.

«Мне очень больно переживать этот момент. Но, учитывая разоблачение и спекуляции в медиа, будет лучше, если все узнают это от меня. Больше мне нечего сказать по этой теме, и я не хочу давать никаких подробностей об этом расставании.

Пожалуйста, прошу понять не только меня, но и наших детей», — написала экс-жена и агент аргентинца в своем Инстаграм.

Как известно, Ванда и Мауро поженились в 2014 году. Пара воспитывала двух совместных детей и еще трое — от предыдущего брака Нары с футболистом Макси Лопесом.

Ранее о расставании пары сообщалось как минимум трижды — в октябре 2021 года и в августе этого года. Однако затем пара уведомляла о примирении.

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