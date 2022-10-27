Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Икарди уволил Ванду Нару с должности своего агента
Турция
27 октября 2022, 21:05 |
282
0

Икарди уволил Ванду Нару с должности своего агента

Стороны расторгли не только личные, но и деловые отношения

27 октября 2022, 21:05 |
282
0
Икарди уволил Ванду Нару с должности своего агента
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди уволил с должности своего агента бывшую жену Ванду Нару. Пара состояла в браке с 2013 года и рассталась в сентябре.

Также Икарди просит «Галатасарай» не платить Ванде 1 миллион евро комиссионных, который она должна получить за переход 29-летнего форварда на правах аренды из «ПСЖ» в сентябре.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за «Галатасарай».

По теме:
Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Галатасарай U-19 – Рух U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мауро Икарди Галатасарай Ванда Нара
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Tuttosport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
Футбол | 27 октября 2022, 09:49 81
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика
За 50 млн даже не позвоним Ахметову. В Шахтере рассказали о цене на Мудрика

Молодой украинский талант потенциально может стать рекордным исходящим трансфером для «горняков»

медведев обещает отомстить за «страдания» россиян не только на поле боя
Война | 27 октября 2022, 12:58 8
медведев обещает отомстить за «страдания» россиян не только на поле боя
медведев обещает отомстить за «страдания» россиян не только на поле боя

У деда совсем крыша поехала

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Бокс | 26.10.2022, 20:15
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Футбол | 27.10.2022, 17:13
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с АЕКом
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Футбол | 27.10.2022, 12:35
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Четыре варианта. Как Суркису преодолеть кризис Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
5-й тур ЛЧ. Турнирные таблицы. 9 клубов уже в плей-офф. Что нужно Шахтеру?
26.10.2022, 00:55 1
Футбол
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
Шедевр Мудрика в ворота Селтика, косяк Сикана, Зидан возвращается в тренеры
26.10.2022, 07:00 2
Футбол
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
КУРЬЕЗ ГОДА. Сикан не забил в пустые ворота после паса-конфетки от Мудрика
26.10.2022, 00:01 41
Футбол
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
Победный бой с фаворитом. Прометей обыграл Бурсаспор в Еврокубке
26.10.2022, 21:05 3
Баскетбол
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
УСИК – Фьюри: «Эй, пьянчужка, давай решим, кто лучший в мире»
25.10.2022, 19:30 5
Бокс
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
ФОТО. В шортах и пиджаке. Билодид показала невероятную длину ног
25.10.2022, 18:45 11
Другие виды
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
Рух U-19 нанес сенсационное поражение Галатасараю в Юношеской лиге УЕФА
26.10.2022, 16:00 10
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
ДЕВУШКА ДНЯ. Теннисистка, сменившая хорватское гражданство на украинское
26.10.2022, 10:20 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности