Турция27 октября 2022, 21:05 |
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Икарди уволил Ванду Нару с должности своего агента
Стороны расторгли не только личные, но и деловые отношения
27 октября 2022, 21:05 |
282
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Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди уволил с должности своего агента бывшую жену Ванду Нару. Пара состояла в браке с 2013 года и рассталась в сентябре.
Также Икарди просит «Галатасарай» не платить Ванде 1 миллион евро комиссионных, который она должна получить за переход 29-летнего форварда на правах аренды из «ПСЖ» в сентябре.
В нынешнем сезоне на счету Икарди 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за «Галатасарай».
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