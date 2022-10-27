Икарди уволил Ванду Нару с должности своего агента

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди уволил с должности своего агента бывшую жену Ванду Нару. Пара состояла в браке с 2013 года и рассталась в сентябре.

Также Икарди просит «Галатасарай» не платить Ванде 1 миллион евро комиссионных, который она должна получить за переход 29-летнего форварда на правах аренды из «ПСЖ» в сентябре.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 1 гол и 1 ассист в 3 матчах за «Галатасарай».