Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»

Звездный вингер сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением по поводу акции протеста сборной Германии перед матчем чемпионата мира против Японии (поражение 1:2):

«Для них было бы лучше, если бы они этого не делали и выиграли матч. Мы здесь, чтобы играть в футбол.

Я здесь не для того, чтобы делать политические послания. Для этого есть люди, лучше подготовленные чем я. Мы должны сосредоточиться на футболе».