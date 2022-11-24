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  4. Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 17:59 |
2055
3

Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»

Звезду сборной Бельгии интересует только футбол

24 ноября 2022, 17:59 |
2055
3
Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Звездный вингер сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением по поводу акции протеста сборной Германии перед матчем чемпионата мира против Японии (поражение 1:2):

«Для них было бы лучше, если бы они этого не делали и выиграли матч. Мы здесь, чтобы играть в футбол.

Я здесь не для того, чтобы делать политические послания. Для этого есть люди, лучше подготовленные чем я. Мы должны сосредоточиться на футболе».

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Комментарии 3
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GloryUkraine
Якраз, що ФІФА почало грати в "політику" замість футбола. До лампочки та капітанська пов'язка, але це дискримінація з боку ФІФА. 
А Азар, до речі, вже і в футбол не грає і в політиці дуб-дубом.
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+5
Mykhailo Stepanov
Шмара гнила
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+3
Жека Еленок
Азар прав футболисты должны играть в футбол а не за лгбт тащить
Ответить
-2
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