Чемпионат мира24 ноября 2022, 17:59 |
2055
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Эден АЗАР: «Протест Германии? Лучше бы они этого не делали»
Звезду сборной Бельгии интересует только футбол
24 ноября 2022, 17:59 |
2055
3
Звездный вингер сборной Бельгии Эден Азар поделился своим мнением по поводу акции протеста сборной Германии перед матчем чемпионата мира против Японии (поражение 1:2):
«Для них было бы лучше, если бы они этого не делали и выиграли матч. Мы здесь, чтобы играть в футбол.
Я здесь не для того, чтобы делать политические послания. Для этого есть люди, лучше подготовленные чем я. Мы должны сосредоточиться на футболе».
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А Азар, до речі, вже і в футбол не грає і в політиці дуб-дубом.