Чемпионат мира24 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 16:02
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Вратарь сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча с Камеруном
Ян Зоммер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности
24 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 16:02
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Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер получил приз лучшего игрока матча 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 в Катаре.
33-летний страж ворот отразил четыре удара в створ ворот, позволив своей команде победить со счетом 1:0.
Зоммер выступает за менхенгладбахскую «Боруссию». Матч против Камеруна стал для 33-летнего футболиста 79-м в составе национальной сборной.
Напомним, для сборной Камеруна это поражение стало восьмым подряд на чемпионатах мира.
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