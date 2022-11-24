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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 16:02
106
0

Вратарь сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча с Камеруном

Ян Зоммер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности

24 ноября 2022, 16:00 | Обновлено 24 ноября 2022, 16:02
106
0
Вратарь сборной Швейцарии признан лучшим игроком матча с Камеруном
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер получил приз лучшего игрока матча 1-го тура группового раунда чемпионата мира 2022 в Катаре.

33-летний страж ворот отразил четыре удара в створ ворот, позволив своей команде победить со счетом 1:0.

Зоммер выступает за менхенгладбахскую «Боруссию». Матч против Камеруна стал для 33-летнего футболиста 79-м в составе национальной сборной.

Напомним, для сборной Камеруна это поражение стало восьмым подряд на чемпионатах мира.

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Источник ФИФА
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