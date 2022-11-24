Проклятье Камеруна. Команда продлила свою проигрышную серию
Она достигла восьми матчей
Сегодня, 24 ноября, завершился матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе G между сборными Швейцарии и Камеруна. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.
Сборная Камеруна проиграла восемь матчей на чемпионатах мира подряд. На ЧМ-2014 Камерун уступил Бразилии (1:4), Хорватии (0:4) и Мексике (0:1), на ЧМ-2010 – Нидерландам (1:2), Дании (1:2) и Японии (0:1), на ЧМ-2002 – Германии (0:2).
Последнюю победу на чемпионатах мира сборная Камеруна одержала в 2002 году – тогда со счетом 1:0 обыграли Саудовскую Аравию на групповом этапе.
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