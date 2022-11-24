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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хочу быть основным игроком сборной Франции на ЧМ-2022»
Чемпионат мира
24 ноября 2022, 14:49 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:01
112
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хочу быть основным игроком сборной Франции на ЧМ-2022»

Вингера «Барселоны» больше не устроит роль запасного

24 ноября 2022, 14:49 | Обновлено 24 ноября 2022, 15:01
112
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хочу быть основным игроком сборной Франции на ЧМ-2022»
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

25-летний вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира 2022, поведал о своих ожиданиях от турнира.

«С ЧМ-2018 многое изменилось. У меня были непростые времена. Но на этот мундиаль я приехал спустя полтора года после последней травмы. Я набрался опыта, моя игра стала более зрелой. Сейчас у меня большие амбиции. Хочу быть основным игроком сборной на этом турнире. Я намерен забивать и ассистировать партнерам», - сказал Дембеле.

В стартовом матче на чемпионате мира сборная Франции крупно одолела Австралию со счетом 4:1. Дембеле в том матче отыграл 77 минут и отличился ассистом.

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Усман Дембеле ЧМ-2022 по футболу Барселона
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Источник L'Equipe
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