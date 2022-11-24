Усман ДЕМБЕЛЕ: «Хочу быть основным игроком сборной Франции на ЧМ-2022»

25-летний вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который выступает в составе сборной Франции на чемпионате мира 2022, поведал о своих ожиданиях от турнира.

«С ЧМ-2018 многое изменилось. У меня были непростые времена. Но на этот мундиаль я приехал спустя полтора года после последней травмы. Я набрался опыта, моя игра стала более зрелой. Сейчас у меня большие амбиции. Хочу быть основным игроком сборной на этом турнире. Я намерен забивать и ассистировать партнерам», - сказал Дембеле.

В стартовом матче на чемпионате мира сборная Франции крупно одолела Австралию со счетом 4:1. Дембеле в том матче отыграл 77 минут и отличился ассистом.