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Англия
24 ноября 2022, 14:59 |
479
0

Компания Apple может приобрести Манчестер Юнайтед

Еще один претендент на покупку клуба

24 ноября 2022, 14:59 |
479
0
Компания Apple может приобрести Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Известная компания Apple всерьез рассматривает возможность приобретения «Манчестер Юнайтед». Компания готова выложить за клуб 5,8 миллиарда фунтов (6,7 миллиарда евро).

У Apple пока что нет опыта владения большими футбольными клубами. Однако у генерального директора компании Тима Кука есть план развития «Манчестер Юнайтед», который включает постройку нового стадиона, который стал бы лучшим в мире.

Ранее сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны Джима Рэтклиффа, а также консорциума во главе с Дэвидом Бекхэмом.

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Манчестер Юнайтед Apple
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Источник Daily Star
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