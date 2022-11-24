Компания Apple может приобрести Манчестер Юнайтед

Известная компания Apple всерьез рассматривает возможность приобретения «Манчестер Юнайтед». Компания готова выложить за клуб 5,8 миллиарда фунтов (6,7 миллиарда евро).

У Apple пока что нет опыта владения большими футбольными клубами. Однако у генерального директора компании Тима Кука есть план развития «Манчестер Юнайтед», который включает постройку нового стадиона, который стал бы лучшим в мире.

Ранее сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны Джима Рэтклиффа, а также консорциума во главе с Дэвидом Бекхэмом.