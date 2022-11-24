Компания Apple может приобрести Манчестер Юнайтед
Еще один претендент на покупку клуба
Известная компания Apple всерьез рассматривает возможность приобретения «Манчестер Юнайтед». Компания готова выложить за клуб 5,8 миллиарда фунтов (6,7 миллиарда евро).
У Apple пока что нет опыта владения большими футбольными клубами. Однако у генерального директора компании Тима Кука есть план развития «Манчестер Юнайтед», который включает постройку нового стадиона, который стал бы лучшим в мире.
Ранее сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны Джима Рэтклиффа, а также консорциума во главе с Дэвидом Бекхэмом.
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