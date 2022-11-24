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  4. Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Англия
24 ноября 2022, 11:35 |
2176
0

Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед

Экс-игрок команды уже отправил запрос на покупку

24 ноября 2022, 11:35 |
2176
0
Бекхэм готов купить Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм готов начать переговоры о покупке клуба. Напомним, что владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.

Бекхэм не может позволить себе столь дорогостоящую покупку самостоятельно, но готов сформировать консорциум инвесторов, чтобы купить легендарный клуб, сообщает The Financial Times.

На данный момент Бекхэм является владельцем американского клуба Интер Майами.

Напомним, что на покупку английского клуба претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего британца оценивается в 20 млрд долларов.

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Источник Sport.ua
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