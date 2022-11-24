На Манчестер Юнайтед появился покупатель
Клуб может купить британец
По сведениям The Telegraph, на покупку английского клуба претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего британца оценивается в 20 млрд долларов.
Рэтклифф, болеющий за «Юнайтед», уже хотел купить команду в августе этого года, но тогда Глейзеры ответили категорическим отказом.
Напомним, что владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.
Глейзеры хотят получить за клуб 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов.
Копания Рэтклиффа Ineos уже владеет «Ниццей» и «Лозанной».
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