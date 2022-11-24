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Англия
24 ноября 2022, 10:20 |
688
0

На Манчестер Юнайтед появился покупатель

Клуб может купить британец

24 ноября 2022, 10:20 |
688
0
На Манчестер Юнайтед появился покупатель
Getty Images/Global Images Ukraine

По сведениям The Telegraph, на покупку английского клуба претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего британца оценивается в 20 млрд долларов.

Рэтклифф, болеющий за «Юнайтед», уже хотел купить команду в августе этого года, но тогда Глейзеры ответили категорическим отказом.

Напомним, что владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.

Глейзеры хотят получить за клуб 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов.

Копания Рэтклиффа Ineos уже владеет «Ниццей» и «Лозанной».

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Манчестер Юнайтед финансы Малкольм Глейзер
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Источник Sport.ua
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