На Манчестер Юнайтед появился покупатель

По сведениям The Telegraph, на покупку английского клуба претендует бизнесмен Джим Рэтклифф, глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего британца оценивается в 20 млрд долларов.

Рэтклифф, болеющий за «Юнайтед», уже хотел купить команду в августе этого года, но тогда Глейзеры ответили категорическим отказом.

Напомним, что владельцы «Манчестер Юнайтед», семья американских бизнесменов Глейзеров, объявила о своем желании продать клуб.

Глейзеры хотят получить за клуб 6-7 миллиардов фунтов стерлингов. Глейзеры владеют «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Тогда они приобрели клуб за 800 миллионов долларов.

Копания Рэтклиффа Ineos уже владеет «Ниццей» и «Лозанной».