Тренер Катара САНЧЕС: «Мы проанализировали свои ошибки и готовы к игре»

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес рассказал на пресс-конференции об ожиданиях от матча 2-го тура чемпионата мира с командой Сенегала. Встреча состоится в четверг, 25 ноября.

«Матч с Эквадором прошел не так, как мы планировали. Мы можем выступить лучше, чем раньше. Надеемся сделать все возможное против Сенегала.

Я принимаю на себя давление и критику со стороны болельщиков. Мы проанализировали свои ошибки и готовы к игре. Видели, что все команды выступили хорошо. Чемпионат мира — самый конкурентный турнир. Знаем, насколько силён Сенегал, и сделаем всё возможное, чтобы контролировать игру», — приводит слова Санчеса пресс-служба сборной Катара.

В первом матче чемпионата мира сборная Катара проиграла команде Эквадора (0:2), а Сенегал проиграл сборной Нидерландов (0:2).