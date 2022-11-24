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Чемпионат мира
24 ноября 2022, 11:59 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:06
63
0

ТИТЕ: «Бразилия мечтает выиграть ЧМ-2022»

Наставник бразильской сборной – о планах

24 ноября 2022, 11:59 | Обновлено 24 ноября 2022, 12:06
63
0
ТИТЕ: «Бразилия мечтает выиграть ЧМ-2022»
Twitter. Тите

Главный тренер сборной Бразилии Тите дал оценку давлению, которое оказывается на его команду перед стартом на чемпионате мира 2022 в Катаре.

«Я не несу ответственность за 20 лет без побед, а отвечаю только за последние четыре года. История сборной Бразилии прекрасна, и она вызывает давление. Давит вся страна, влюбленная в футбол. Особенно это касается детей, для которых футбол – это часть образования. Давление есть, но мы спокойны. Понимаем, что в жизни появляются возможности. Мечты – ее часть. Мы мечтаем взять кубок и стать чемпионами мира. Если не получится, то мы хотим показать максимум.

Чемпионом станет только одна сборная. У нас есть мудрость и естественность, к которым стремятся другие команды. Давление неизбежно», – признался Тите.

Сборная Бразилии, которая в последний раз становилась чемпионом мира в 2002 году, свой первый матч на ЧМ-2022 проведет сегодня, в четверг 24 ноября, в командой Сербии, начало – в 21:00.

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Источник Globoesporte
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