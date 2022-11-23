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  4. ТИТЕ: «Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься»
Чемпионат мира
23 ноября 2022, 19:45 |
265
0

ТИТЕ: «Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься»

Наставник настроен серьезно

23 ноября 2022, 19:45 |
265
0
ТИТЕ: «Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об ожиданиях от матча чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.

«Я не буду называть состав команды, чтобы не давать соперникам преимущества. Если судить по отборочным матчам, то мы забиваем больше всех, а пропускаем меньше всех. Так что я не так сильно переживаю, как перед чемпионатом мира в России.

Мечтать о победе на чемпионате мира — это здорово, но нужно приложить все усилия, потому что другие сборные тоже умеют играть в футбол. Стоит уважать нашу футбольную культуру, но стоит уважения и соперник. Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься. На чемпионате мира не бывает лёгких игр», - заявил бразильский наставник.

Напомним, что Аргентина проиграла в стартовом матче у Саудовской Аравии.

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Тите чемпионат мира по футболу
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Источник Calciomercato
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