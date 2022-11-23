ТИТЕ: «Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься»
Наставник настроен серьезно
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал об ожиданиях от матча чемпионата мира в Катаре с командой Сербии.
«Я не буду называть состав команды, чтобы не давать соперникам преимущества. Если судить по отборочным матчам, то мы забиваем больше всех, а пропускаем меньше всех. Так что я не так сильно переживаю, как перед чемпионатом мира в России.
Мечтать о победе на чемпионате мира — это здорово, но нужно приложить все усилия, потому что другие сборные тоже умеют играть в футбол. Стоит уважать нашу футбольную культуру, но стоит уважения и соперник. Поражение Аргентины от Саудовской Аравии заставило задуматься. На чемпионате мира не бывает лёгких игр», - заявил бразильский наставник.
Напомним, что Аргентина проиграла в стартовом матче у Саудовской Аравии.
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